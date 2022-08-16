Около восьми вечера подростка вытащили на берег спасатели

В Собинке Владимирской области около улицы Шибаева утонула 14-летняя девочка.15 августа в середине дня на реке Клязьма произошла трагедия. По информации ГУ МЧС РФ по Владимирской области, четыре девочки передвигались по отмели, и неожиданно оказавшись на глубине, две десятилетних из компании начали тонуть. Те, что постарше – 13-летняя и 14-летняя девочки-подростки приплыли на помощь и вытащили на мелководье двух подружек. Силы спасительниц их покинули, и они начали идти ко дну.Мужчина с берега увидел, что девушки попали в беду и сразу бросился на помощь. У него получилось спасти 13-летнюю девушку. Самая старшая из компании ушла глубоко под воду.На месте трагедии работали городские аварийно-спасательные службы от Владимира и Собинки. Девочку искали спасатели на лодках и водолазы. Примерно в 20:00 тело девочки заметил рыбак, труп отнесло вниз по течению реки на 500 метров. Спасатели достали погибшую из воды.