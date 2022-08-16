Госинспекция по маломерным судам провела патрулирование на реке Клязьма. Сотрудники подразделения МЧС выходят на водные объекты ежедневно. В ходе очередного патрулирования были проверены

Госинспекция по маломерным судам провела патрулирование на реке Клязьма. Сотрудники подразделения МЧС выходят на водные объекты ежедневно. В ходе очередного патрулирования были проверены суда на участке Клязьмы в Судогодском и Камешковском районах. Проверка показала, что судоводители имеют все необходимые документы и оснащены спасательными средствами. Алексей Чебоненко, госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС области Проверено