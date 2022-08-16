Машины пополнят технические парки сразу нескольких медучреждений.

Прямиком с завода-производителя в Вязниковский район перегнали шесть новеньких машин «Лада Гранта». Ключи от них уже передали в трудолюбивые руки местных медиков. Информацию об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.Благодаря новым машинам медработники увеличат свою мобильность, смогут более оперативно оказывать помощь населению. Вполне закономерно, что первыми новые автомобили получат фельдшеры, работающие в сельской местности - в ФАПах Перово и Галкино. Кроме того, машины закрепят за поликлиникой №1, детской поликлиникой и другими подразделениями.Стоит сказать, что за пару последних лет Вязниковская ЦРБ получила уже 15 новых машин. Без дела они не простаивают. Медицинские работники активно используют их в заборе и доставке лекарств, анализов. Кроме того, автомобили оперативно доставляют медиков до пациентов, которым требуется помощь.- Федеральный проект модернизации первичного звена стартовал в прошлом году и рассчитан на пять лет. Главная задача - пошаговое улучшение доступности и качества медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и небольших городов. Именно в рамках этого направления сейчас подрядчики выполняют капитальный ремонт Никологорской поликлиники, амбулатории в Паустово и фельдшерско-акушерского пункта в деревне Пески. Благодаря национальному проекту в отделение анестезиологии и реанимации поступил ещё один современный аппарат ИВЛ. Впереди – поставка цифрового рентген-аппарата, систем холтеровского мониторирования сердечной деятельности и универсальных операционных столов. Федеральный проект активно работает в нашем регионе. Благодаря центральному финансированию, медицинские учреждения «оживают». Конечная цель проекта-достичь, чтобы современная медицина была доступна всем людям, независимо от места жительства, - сообщил народный избранник.