Масштабный фестиваль продлится два дня

Фестиваль пройдёт на Пушкинском бульваре во Владимире с 19 по 21 августа. Его гостями станут представители ведущих книжных издательств страны, знаменитые писатели и поэты. Организаторы запланировали и обширную региональную программу.Врио заместителя губернатора Владимир Куимов приглашает жителей области на этот яркий фестиваль, который неслучайно «прописался» на Владимирской земле: «В регионе ведётся постоянная работа по развитию чтения. Уже создано 17 современных модельных библиотек, а всего в области насчитывается более 450 библиотек. Это серьёзная сеть и большая просветительская, образовательная работа. Важно, что наши библиотеки подключились к программе «Пушкинская карта» – это эффективный инструмент привлечения молодёжи. На фестивале профессионалы из библиотечного сообщества, издательского цеха будут обсуждать вопросы книжного дела. Надеемся на активное участие педагогов – они смогут познакомиться с новинками детской литературы, которую можно использовать в учебной деятельности».Исполняющая обязанности директора Департамента культуры Ольга Демина сообщила, что на фестивале будут мероприятия для детей, молодёжи, взрослых, для профессионального сообщества. Помимо большой книжной ярмарки, встреч с писателями и поэтами, в программе «Китовраса» – театральные постановки, концерты, мастер-классы от ведущих российских иллюстраторов детских книг.Директор областной научной библиотеки Татьяна Брагина рассказала о местной программе фестиваля. Гости «Китовраса» смогут встретиться с представителями литературного объединения «Муромские родники», писателями Алексеем Михайловым, Ильёй Поляковым, уроженцем Владимира, автором книги «Фарфор» Юрием Каракуром, Людмилой Кошелевой, которая представит альбом о творчестве её отца Алексея Антонова, одного из создателей художественно-графического факультета во Владимире. Новеллы из новой книги писательницы и психолога Ольги Гуниной прочтут артисты Владимирского театра драмы. У «поэтического микрофона» соберутся авторы стихов, а известный певец и композитор Алексей Молдалиев выступит со своими песнями на стихи владимирских поэтов.Директор областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова подробно описала программу для детей, куратором которой выступает Российская Государственная детская библиотека. В гости к юным владимирским читателям приедут знаменитый писатель Андрей Усачёв и актриса Лариса Брохман, которая озвучила десятки отечественных мультфильмов. Поэт Галина Дядина, писатель Елена Усачёва, иллюстраторы Анастасия Архипова, Ольга Монина и Евгений Подколзин – широко известные в современном литературном мире – тоже участники фестиваля. В музыкальной программе «Китовраса» – выступление известного композитора и барда Григория Гладкова. В дни фестиваля презентуют пилотный проект #знайчитай для детей. Владимирская область – один из 2-х регионов страны, где ему дадут жизнь в ближайшее время.Программный директор фестиваля Михаил Фаустов пояснил, что программу из более чем 80 мероприятий выстроили так, чтобы «зацепить» и тех, кто мало читает художественную литературу: «Если хотя бы несколько человек благодаря «Китоврасу» возьмут в руки книгу, начнут читать – это будет большим достижением нашего фестиваля».Полная программа фестиваля «Китоврас» – на его официальном . (0+)