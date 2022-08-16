Владимирские полицейские присоединились ко всероссийской благотворительной акции Книги -...

Владимирские полицейские присоединились ко всероссийской благотворительной акции "Книги - Донбассу".Стражи порядка вместе с представителями районных общественных советов при МВД собрали книги для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Это художественная литература для детей и взрослых, а также учебные книги, в которых в преддверии нового учебного года нуждаются школьники и студенты, сообщают в региональном управлении МВД.Татьяна Сидорова, председатель регионального совета при УМВД России по Владимирской области:- Вот эти уникальные книги, которые здесь есть, думаю, порадуют наших деток, которые находятся в очень трудных условиях. И вместе со старшими детьми или родителями они смогут прочесть все, что здесь есть.