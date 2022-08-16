Во Владимире судебные приставы помогли местному жителю получить невыплаченную заработную плату....

Во Владимире судебные приставы помогли местному жителю получить невыплаченную заработную плату. Завод вентиляционного оборудования задолжал взыскателю более 345 тысяч рублей.Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплатам, осуществляемым в рамках трудовых отношений, поступило на исполнение к региональным судебным приставам.Сотрудник Управление уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда.Как отметили в пресс-службе судебных приставов, производственное предприятие в кратчайшие сроки выплатило зарплату в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото https://www.pxfuel.com/