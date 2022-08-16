15 августа 2022 года скончался Юрий Андреевич Немков, бывший замглавы города Владимира, начальник...

15 августа 2022 года скончался Юрий Андреевич Немков, бывший замглавы города Владимира, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. Юрий Андреевич Немков родился 11 апреля 1947 года во Владимире. Его трудовая биография началась со студенческой скамьи - в 1964 году, еще во время учебы во Владимирском строительном техникуме, он пошел работать в УНР-656.В 1972 году окончил Владимирский политехнический институт, и молодого, подающего надежды специалиста пригласили остаться в институте - инженером по научно-исследовательской работе.В 1983 г. Ю.А. Немков получил назначение на должность управляющего жилищным производственно-эксплуатационным трестом Ленинского райисполкома, в 1988-1991 гг. работал заместителем председателя райисполкома, а в 1991 стал первым заместителем главы администрации Ленинского района города Владимира.В 2002 году Ю.А. Немков был назначен начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира, а в январе 2005 года возглавил администрацию Фрунзенского района.В 2006 году опытнейшего специалиста и управленца вновь пригласили возглавить жилищно-коммунальную сферу столицы Владимирской области, на этот раз в статусе начальника управления ЖКХ - заместителя главы города Владимира. На этой ответственной должности Ю.А. Немков работал до 2008 года, до выхода на заслуженный отдых.Ю.А Немков неоднократно награждался на государственном, муниципальном и ведомственном уровнях, имеет звание «Ветеран труда». В последние годы принимал участие в работе Совета старейшин при главе города Владимира, являлся экспертом в сфере ЖКХ и городского благоустройства.Прощание с Ю.А. Немковым состоится 17 августа 2022 года в 9.00 в ритуальном зале по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.Фото пресс-службы администрации города Владимира