В Кольчугинском районе по обращению двух сестер провели проверку соблюдения жилищных прав граждан,...
В Кольчугинском районе по обращению двух сестер провели проверку соблюдения жилищных прав граждан, лишившихся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте.
Девушки относятся к категории лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подлежали обеспечению жилыми помещениями по достижению возраста 18 лет. Однако, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, жильем они обеспечены не были.
По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Кольчугинского района обязанности предоставить обратившимся жилые помещения по договорам социального найма.
Требования прокурора судом удовлетворены.
Благодаря вмешательству прокуратуры сестрам предоставлены благоустроенные однокомнатные квартиры в многоквартирном доме города Кольчугино по договорам социального найма жилого помещения.
Фото https://www.pxfuel.com/