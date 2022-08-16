В Кольчугинском районе по обращению двух сестер провели проверку соблюдения жилищных прав граждан,...

В Кольчугинском районе по обращению двух сестер провели проверку соблюдения жилищных прав граждан, лишившихся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте.Девушки относятся к категории лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подлежали обеспечению жилыми помещениями по достижению возраста 18 лет. Однако, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, жильем они обеспечены не были.По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Кольчугинского района обязанности предоставить обратившимся жилые помещения по договорам социального найма.Требования прокурора судом удовлетворены.Благодаря вмешательству прокуратуры сестрам предоставлены благоустроенные однокомнатные квартиры в многоквартирном доме города Кольчугино по договорам социального найма жилого помещения.Фото https://www.pxfuel.com/