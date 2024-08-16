Обсуждались результаты сотрудничества и областные проекты и программы.

Встреча губернатора с инициативной группой сельских старост состоялась накануне торжественного мероприятия. Обсуждались результаты сотрудничества и областные проекты и программы.Получены положительные отклики о работе Ассоциации сельских старост, возглавляемой депутатом Заксобрания Александром Захаровым. Ассоциация способствовала ускорению решения многих вопросов, а участникам удобно обмениваться информацией и получать оперативные консультации.Были обсуждены планы по газификации, укреплению энергоснабжения, дорожным вопросам, благоустройству и другим актуальным темам. Множество пожеланий жителей можно реализовать быстрее благодаря инициативному бюджетированию. Селяне всё активнее используют возможности привлечения областных средств для реализации общих идей.Существует высокий интерес к проекту «Благодвор»; жители просят продлить его на следующий год и распространить на менее крупные населённые пункты. Продление проекта планируется, возможно даже его расширение в будущем. Многие областные проекты и программы возникают по запросам жителей, предприятий и их коллективов, а также общественности. Инициатива снизу и поддержка сверху показывают свою эффективность.