Заявки принимаются до 22 августа.

АО «ВПО Точмаш» объявляет открытый аукцион в электронной форме на право приобретения имущественного комплекса. Начальная цена составляет 77 315 800 рублей с НДС, шаг аукциона — 800 000 рублей, а размер задатка — 8 000 000 рублей. Заявки принимаются до 22 августа.На сайте Авито выставлено здание, принадлежащее АО «ВПО Точмаш», за 77 315 000 рублей. Имущественный комплекс «ГБК «Почайка» включает: 40 объектов недвижимости общей площадью 3265,5 кв.м; земельный участок площадью 4716 кв.м, принадлежащий АО «ВПО "Точмаш»; 28 блоков по 2 жилые комнаты, расположенных в 8-этажном здании по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 1а, 1б. Здание оснащено всеми необходимыми инженерными системами.Имущество не продано, не находится в споре и не под арестом, однако на часть объектов (365,3 кв.м жилых комнат, 685,7 кв.м нежилых помещений, 294,1 кв.м жилых комнат) действуют права граждан и арендаторов.