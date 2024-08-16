Организаторы подчеркивают, что хоровод — это славянский и русский культурный код, который прошел через века и продолжает объединять людей и сегодня.

Во Владимире, при участии коллектива «Владимирская вечора», сегодня, 15 августа, в 18:30 на площади у фонтана Центрального парка пройдет ежегодный фестиваль «Хороводы России». IX фестиваль «Хороводы России» состоится 15 августа более чем в ста городах нашей страны.Жители Владимира также смогут стать частью истории, начавшейся с космоса. Уникальная акция, объединяющая все фестивальные площадки в год 90-летия Юрия Гагарина, называется «Первый космический хоровод». Ее старт был дан в Центре подготовки космонавтов.Организаторы подчеркивают, что хоровод — это славянский и русский культурный код, который прошел через века и продолжает объединять людей и сегодня. В течение всего дня ценители народных традиций в разных часовых поясах смогут присоединиться к этому грандиозному событию, в котором участвуют тысячи людей.