Местный паблик поделился с подписчиками этой интернациональной новостью.

Летчики из Демократической Республики Конго посетили мемориал Юрия Гагарина в Киржаче. Местный паблик поделился с подписчиками этой интернациональной новостью: экскурсию по мемориальному комплексу, посвященному месту гибели Гагарина и Владимира Серегина, провел смотритель мемориала Дмитрий Минаев.Иностранные гости с большим интересом изучили комплекс, узнали его историю и ключевые факты о жизни первого космонавта Земли. Военные выразили благодарность Дмитрию Минаеву за экскурсию и поделились своей любовью к России и всему, что с ней связано. Они особенно почитают Юрия Гагарина и бережно хранят память о его героическом подвиге.