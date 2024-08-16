Детский круглогодичный лагерь «Олимп» во Владимирской области претерпел кардинальные преобразования.

Детский круглогодичный лагерь «Олимп» во Владимирской области претерпел кардинальные преобразования. За последние полтора года здесь появились два быстровозводимых жилых корпуса и новый медблок, был отремонтирован бассейн, появились фонтан и полоса препятствий. Об этом рассказала регионального правительства.В нынешнем году на модернизацию «Олимпа» из федерального бюджета было направлено свыше 50 млн рублей. Теперь каждая смена может принимать 500 ребят. Всего же в 2024 году в лагере должны отдохнуть свыше 2,1 тыс. детей.14 августа по приглашению заместителя губернатора Владимира Куимова преображённый «Олимп» посетили члены Общественной Палаты Владимирской области и остались довольны увиденным. Как отметила председатель комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Татьяна Старикова, в каждом уголке лагеря чувствуются внимание, уход и колоссальное трудолюбие.«Теперь наш спортивно-оздоровительный центр может побороться за звание лучшего лагеря всего Центрального федерального округа», - приводит пресс-служба слова Татьяны Стариковой.