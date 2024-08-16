Медицинский центр имени Бурденко примет пострадавшего владимирского футболиста.

Игрок и арбитр Владимирской Медийной Футбольной Лиги, Иван Сагин, попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в ночь на 11 августа. Врачи борются за его жизнь.Иван перенес тяжелую травму головы, включая ушиб мозга, перелом левой височной, теменной и затылочной костей с повреждением основания черепа, а также травмы грудной клетки и легких, и множественные ушибы и резаные раны лица и головы. НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко готов оказать необходимую помощь.После обсуждения ситуации членами коллегии, врачи БСМП города Владимира под руководством главного врача Анатолия Уколова решили и предложили семье Ивана бесплатную медицинскую эвакуацию, используя ресурсы владимирской санитарной авиации.