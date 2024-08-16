15 августа завершился приём заявлений на поступление в кластер федерального проекта «Профессионалитет».

15 августа завершился приём заявлений на поступление в кластер федерального проекта «Профессионалитет». Ковровский энергомеханический колледж КГТА вошёл в проект одним из первых в регионе и даже в стране, став частью машиностроительного кластера.В 2024-2025 учебном году 100 первокурсников буду учиться на бюджетных местах по новой программе, основа которой – практика на современном оборудовании. Для этого в колледже будут открыты 8 новых лабораторий, где студенты освоят компетенции, необходимые для работы на предприятии и смогут применить теоретические знания на практике. Таким образом, после получения диплома процесс адаптации на производстве сведётся к минимуму. В оснащении лабораторий участвовали промышленные предприятия города – партнёры проекта, которые крайне заинтересованы в притоке квалифицированных кадров.Ещё одно достоинство «Профессионалитета» - гарантированное трудоустройство выпускников. Руководство и педагоги колледжа будут отслеживать судьбу каждого выпускника и помогать ему найти работу по душе. Специальности, которым обучают в энергомеханическом колледже и которые вошли в «Профессионалитет»:* Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования.* Специальные машины и устройства.* Технология машиностроения.* Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;* Экономика и бухгалтерский учёт.Реклама.