Специалисты Россельхознадзора провели внеплановый рейд на рыбоперерабатывающем предприятии во Владимирской области.

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановый рейд на рыбоперерабатывающем предприятии во Владимирской области. Проверка была инициирована из-за повторяющихся нарушений в системе ФГИС «Меркурий». В ходе инспекции выяснили, что ветеринарные сопроводительные документы на рыбную продукцию оформлялись без указания сырья, из которого она была изготовлена. Кроме того, в продукции был обнаружен мышьяк.В результате проверки выявлено множество нарушений. Отходы хранились в контейнерах, на которых отсутствовала надпись «умеренно опасные биоотходы». Также производитель не следовал системе управления безопасностью пищевых продуктов. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы рыбной продукции (мороженое филе карася без кожи, вяленый рыбный микс «паутинка», мороженая путассу) и направили их на лабораторные исследования.По итогам анализа одна из трех проб не соответствовала нормам по показателю КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов). В результате производителю был назначен штраф.