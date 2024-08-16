16 августа в Александрийском зале суздальского ГТК собрались руководители шести региональных сузов, министерства образования Владимирской области, а также представители ПАО «Т Плюс».

16 августа в Александрийском зале суздальского ГТК собрались руководители шести региональных сузов, министерства образования Владимирской области, а также представители ПАО «Т Плюс». В рамках мероприятия им предстояло подписать соглашение о создании Объединения учреждений профессионального образования по подготовке кадров в сфере теплоэнергетики.Прежде чем под документом были поставлены подписи, генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов поблагодарил присутствующих за то, что они поддержали эту инициативу.- Средний возраст сотрудника нашей компании – 50 лет. И, конечно, нам нужны новые кадры. Однако немаловажно, чтобы у молодых специалистов были наставники, ведь для того чтобы самостоятельно приступит к работе требуется не менее пяти лет. Поэтому мы готовы принимать людей и обучать их на практике, - констатировал Александр Викторович.- Создание Объединения стало возможным благодаря активной поддержке Министерства образования и молодёжной политики Владимирской области. Мы заинтересованы в привлечении молодых профессиональных специалистов на объекты группы «Т Плюс». Это позволит нам дополнительно повышать техническую надёжность наших сетей и качество услуг для потребителей. В ответ мы готовы предложить стабильную работу, обучение и возможности карьерного роста, - заявила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Т Плюс» Ольга Литвинова.Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова отметила, что сегодня перед образовательными организациями стоит серьезная задача – сориентировать молодёжь профессионально.- Примерно пятая часть жителей Владимирской области сейчас проходит обучение: в школах, в колледжах в вузах. У нас накоплен большой опыт взаимодействия будущих выпускников с предприятиями различных отраслей. Специалисты «Т Плюс» могут серьёзно повлиять на содержание образования, чтобы ребята уже со студенческой скамьи имели те знания, которые им пригодятся в работе.Мнением о перспективах предстоящей совместной работы поделился директор филиала «Вадимирский» Роман Сорокин:- В энергетике случайных людей не бывает. В отрасли работают те, кто прикипает к своей профессии, своему делу душой и сердцем. И наша задача – не упустить время, когда у нас есть высококлассные специалисты - наставники, настоящие мастера, которые могут передать молодым людям ту «соль», основы основ профессии, без которых не получится качественно выполнять стоящие перед всеми нами, энергетиками, задачи.Поэтому мы готовы предоставлять нашу производственную базу: теория теорией, но хотелось бы, чтобы приходя к нам, у ребят загорелись интересом глаза, чтобы они воочию увидели те процессы, которые мы проводим ежедневно, прониклись уважением, гордостью и чувством сопричастности к нашей профессии. Надеемся, что наше взаимодействие будет обоюдно очень полезным.Важным направлением станут совместные проекты Объединения по профориентации будущих выпускников школ. Студенты, получающие среднее профессиональное образование, узнают о карьерных возможностях на предприятиях «Т Плюс». Особым направлением деятельности станет повышение привлекательности брендов каждого из участников Объединения среди молодёжи.СправкаВ Объединение учреждений профессионального образования Владимирского филиала «Т Плюс» вошли: «Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) имени Д.К. Советкина», «Владимирский политехнический колледж», «Владимирский технологический колледж», «Владимирский строительный колледж», «Владимирский химико-механический колледж» и «Вязниковский технико-экономический колледж».О группе «Т Плюс»Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.О филиале «Владимирский»Филиал «Владимирский», работающий в составе группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Владимире, Иванове, Юрьев-Польском и Юрьев-Польском районе.В состав филиала входят:Владимирская ТЭЦ-2.Владимирские тепловые сети (32 котельных, 672 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (в т.ч. 94,94 км магистральных).Юрьев-Польские тепловые сети – 19 котельных, 78 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.Ивановские городские тепловые сети – 157 км магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении.Совокупная установленная электрическая мощность – 1066 МВт.Совокупная установленная тепловая мощность – 2763,7 Гкал/чСовокупная длина теплосетей – 907 км в однотрубном исчислении.Общая численность сотрудников –1516 человек.Реклама.