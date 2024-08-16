16 августа в Александрийском зале суздальского ГТК собрались руководители шести региональных сузов, министерства образования Владимирской области, а также представители ПАО «Т Плюс».
16 августа в Александрийском зале суздальского ГТК собрались руководители шести региональных сузов, министерства образования Владимирской области, а также представители ПАО «Т Плюс». В рамках мероприятия им предстояло подписать соглашение о создании Объединения учреждений профессионального образования по подготовке кадров в сфере теплоэнергетики.
Прежде чем под документом были поставлены подписи, генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов поблагодарил присутствующих за то, что они поддержали эту инициативу.
- Средний возраст сотрудника нашей компании – 50 лет. И, конечно, нам нужны новые кадры. Однако немаловажно, чтобы у молодых специалистов были наставники, ведь для того чтобы самостоятельно приступит к работе требуется не менее пяти лет. Поэтому мы готовы принимать людей и обучать их на практике, - констатировал Александр Викторович.
- Создание Объединения стало возможным благодаря активной поддержке Министерства образования и молодёжной политики Владимирской области. Мы заинтересованы в привлечении молодых профессиональных специалистов на объекты группы «Т Плюс». Это позволит нам дополнительно повышать техническую надёжность наших сетей и качество услуг для потребителей. В ответ мы готовы предложить стабильную работу, обучение и возможности карьерного роста, - заявила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Т Плюс» Ольга Литвинова.
Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова отметила, что сегодня перед образовательными организациями стоит серьезная задача – сориентировать молодёжь профессионально.
- Примерно пятая часть жителей Владимирской области сейчас проходит обучение: в школах, в колледжах в вузах. У нас накоплен большой опыт взаимодействия будущих выпускников с предприятиями различных отраслей. Специалисты «Т Плюс» могут серьёзно повлиять на содержание образования, чтобы ребята уже со студенческой скамьи имели те знания, которые им пригодятся в работе.
Мнением о перспективах предстоящей совместной работы поделился директор филиала «Вадимирский» Роман Сорокин:
- В энергетике случайных людей не бывает. В отрасли работают те, кто прикипает к своей профессии, своему делу душой и сердцем. И наша задача – не упустить время, когда у нас есть высококлассные специалисты - наставники, настоящие мастера, которые могут передать молодым людям ту «соль», основы основ профессии, без которых не получится качественно выполнять стоящие перед всеми нами, энергетиками, задачи.
Поэтому мы готовы предоставлять нашу производственную базу: теория теорией, но хотелось бы, чтобы приходя к нам, у ребят загорелись интересом глаза, чтобы они воочию увидели те процессы, которые мы проводим ежедневно, прониклись уважением, гордостью и чувством сопричастности к нашей профессии. Надеемся, что наше взаимодействие будет обоюдно очень полезным.
Важным направлением станут совместные проекты Объединения по профориентации будущих выпускников школ. Студенты, получающие среднее профессиональное образование, узнают о карьерных возможностях на предприятиях «Т Плюс». Особым направлением деятельности станет повышение привлекательности брендов каждого из участников Объединения среди молодёжи.
Справка
В Объединение учреждений профессионального образования Владимирского филиала «Т Плюс» вошли: «Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) имени Д.К. Советкина», «Владимирский политехнический колледж», «Владимирский технологический колледж», «Владимирский строительный колледж», «Владимирский химико-механический колледж» и «Вязниковский технико-экономический колледж».
О группе «Т Плюс»
Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.
В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.
Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.
О филиале «Владимирский»
Филиал «Владимирский», работающий в составе группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Владимире, Иванове, Юрьев-Польском и Юрьев-Польском районе.
В состав филиала входят:
Владимирская ТЭЦ-2.
Владимирские тепловые сети (32 котельных, 672 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (в т.ч. 94,94 км магистральных).
Юрьев-Польские тепловые сети – 19 котельных, 78 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.
Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Ивановские городские тепловые сети – 157 км магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении.
Совокупная установленная электрическая мощность – 1066 МВт.
Совокупная установленная тепловая мощность – 2763,7 Гкал/ч
Совокупная длина теплосетей – 907 км в однотрубном исчислении.
Общая численность сотрудников –1516 человек.
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