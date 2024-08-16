Поиск подрядчика, который займется реконструкцией владимирского аэропорта, приостановлен. Фирма «Ирмаст-Холдинг» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Торги поставили на

Поиск подрядчика, который займется реконструкцией владимирского аэропорта, приостановлен. Фирма «Ирмаст-Холдинг» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Торги поставили на паузу. Как следует из информации на сайте Госзакупок, подрядчика должны были определить уже сегодня, 16 августа. Компания «Ирмаст-Холдинг» отправила жалобу в ФАС 15 августа, то есть за день до итогов. Что касается состава жалобы – фирма