Причиной этого стала жалоба компании «Ирмаст-Холдинг» в ФАС, что указано в документации на сайте госзакупок.

Торги по реконструкции аэропорта Семязино во Владимире были приостановлены. Причиной этого стала жалоба компании «Ирмаст-Холдинг» в ФАС, что указано в документации на сайте госзакупок.Речь идет о второй попытке властей найти подрядчика для реконструкции аэропорта. Ожидалось, что все вопросы будут решены 17 августа, однако торги были приостановлены по решению антимонопольной службы.Нарушения выявила потенциальная подрядная организация «Ирмаст-Холдинг», которая занимается строительством мостов, дорог, а также аэропортов и аэродромов. Компания также принимает заказы на реконструкцию подобных объектов.Согласно информации с сайта госзакупок, «Ирмаст-Холдинг» обнаружила нарушения в закупочной документации. По их мнению, заказчик неправильно установил сроки выполнения работ: по закону на проектирование требуется 12 месяцев, а не 9. Кроме того, компанию не устроил размер аванса; они считают, что власти должны изначально выплатить 30%, а не 5%.Жалобу рассмотрят 20 августа в формате видеоконференции. После этого станет известно, будут ли внесены изменения в документацию для новых торгов.