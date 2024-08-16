Авария произошла 15 августа.

В ДТП в Александровском районе Владимирской области погибли три человека. На месте от полученных травм скончались два водителя и один пассажир. Подробности страшной аварии на трассе — в материале .Груды металлоломаАвария произошла в районе деревни Машково днем в четверг, 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. На 112-м километре дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики столкнулись две легковушки — Honda Jazz и Lada.Полиция опубликовала видео с места аварии. Обе машины превратились в груду металлолома. Они не подлежат восстановлению.«Водитель Honda допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada», — доложил врио начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Александровскому району Александр Дворецков.Опасный маневр стоил жизни троим. Травмы, несовместимые с жизнью, получили оба водителя. Легковушками управляли женщины. До приезда врачей скончался пассажир Lada.Началась проверкаТакже травмы получили еще три пассажира, которые находились в салоне отечественного автомобиля. Их на скорой доставили в центральную районную больницу. Известно, что водитель Honda ехала из Ярославской области, а женщина за рулем Lada — из Ивановской области.На месте аварии работал Александровский городской прокурор Андрей Антонов. Специалисты назначили экспертизы, чтобы установить виновного в жутком столкновении.«Александровская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего в Александровском районе ДТП», — указали в пресс-службе ведомства.Напомним, что во Владимире машина без водителя , которые учатся в начальной школе. Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.