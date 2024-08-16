Авария произошла 15 августа.
В ДТП в Александровском районе Владимирской области погибли три человека. На месте от полученных травм скончались два водителя и один пассажир. Подробности страшной аварии на трассе — в материале .
Груды металлолома
Авария произошла в районе деревни Машково днем в четверг, 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. На 112-м километре дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики столкнулись две легковушки — Honda Jazz и Lada.
Полиция опубликовала видео с места аварии. Обе машины превратились в груду металлолома. Они не подлежат восстановлению.
«Водитель Honda допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada», — доложил врио начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Александровскому району Александр Дворецков.
Опасный маневр стоил жизни троим. Травмы, несовместимые с жизнью, получили оба водителя. Легковушками управляли женщины. До приезда врачей скончался пассажир Lada.
Началась проверка
Также травмы получили еще три пассажира, которые находились в салоне отечественного автомобиля. Их на скорой доставили в центральную районную больницу. Известно, что водитель Honda ехала из Ярославской области, а женщина за рулем Lada — из Ивановской области.
На месте аварии работал Александровский городской прокурор Андрей Антонов. Специалисты назначили экспертизы, чтобы установить виновного в жутком столкновении.
«Александровская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего в Александровском районе ДТП», — указали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что во Владимире машина без водителя , которые учатся в начальной школе. Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.