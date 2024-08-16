Праздник должен был состояться 24 августа. Вчера в официальном сообществе администрации Гусь-Хрустального района Вконтакте появился пост об отмене развлекательного мероприятия. Из поста в

Праздник должен был состояться 24 августа. Вчера в официальном сообществе администрации Гусь-Хрустального района Вконтакте появился пост об отмене развлекательного мероприятия. Из поста в группе «Администрация Гусь-Хрустального района» Мы знаем, как вы любите и ежегодно ждете этот Праздник. Но сегодня, проявляя солидарность с жителями Курской и Белгородской областей, с нашими ребятами, стоящими насмерть на защите российских