Из земли вырваны урны, повреждена лавочка, а у памятника разбросаны цветы – такую картину жители Коврова увидели в сквере имени Зои Космодемьянской 1 августа. Как сообщили в УМВД, недавно

Из земли вырваны урны, повреждена лавочка, а у памятника разбросаны цветы – такую картину жители Коврова увидели в сквере имени Зои Космодемьянской 1 августа. Как сообщили в УМВД, недавно задержали вандала, который все это натворил. Полицейские опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и провели другие мероприятия, чтобы вычислить преступника. В итоге личность подозреваемого была