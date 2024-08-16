На территории Собинского района был задержан мужчина, который вне сроков охоты и без соответствующего разрешения вышел с капканом на бобра.

На территории Собинского района был задержан мужчина, который вне сроков охоты и без соответствующего разрешения вышел с капканом на бобра. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.В отношении гражданина составили административный протокол, мужчину оштрафовали.Всего же с начала года сотрудники региональной Госохотинспекции провели 1020 рейдов, в ходе которых выявили различные факты нарушений правил охоты.