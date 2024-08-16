Об этом рассказал Чеснок.

В 2025 году в Владимирской области начнется тестирование новой информационно-аналитической системы ФСИН, направленной на оптимизацию работы тюрем и колоний. Ведомство уже выбрало поставщика, и помимо нашего региона, эксперимент пройдет также в Подмосковье, Приморье и нескольких подразделениях ФСИН.Процесс внедрения системы начнется в феврале и продлится весь год. Последствия данного эксперимента в случае негативных результатов пока остаются неопределенными.Эта система будет служить своего рода рейтингом исправительных учреждений, собирая обширные данные о их функционировании. В ней будут фиксироваться разные инциденты и нарушения, такие как беспорядки, вооруженные нападения, захваты заложников, побеги, массовые акции неповиновения, голодовки, случаи членовредительства, убийства и избиения заключенных.Особое внимание уделят заболеваемости осужденных, включая туберкулез, тиф, холеру, малярию и другие болезни. Также будут фиксироваться случаи смертей от этих заболеваний. Инциденты, вызвавшие общественный интерес и попавшие в СМИ, также не останутся без внимания.Кроме того, система будет отслеживать нарушения со стороны сотрудников колоний. Это касается как применения силы к заключенным, так и случаев гибели сотрудников, суицидов, забастовок и других протестных акций, утери документов и оружия, а также разглашения государственной тайны. Особенно это актуально для силовиков в Владимирской области, которые сталкиваются с множеством проблем, включая внезапную смерть руководства УФСИН и случаи травм и отравлений. Также будут учитываться зарплаты сотрудников и доходы колоний от труда заключенных.