Кикбоксер из Владимира, победитель международного турнира стран ШОС Арсений Жильцов поборется за попадание в финал проекта «Challenger Selection CAMP — Лига возможностей».

Кикбоксер из Владимира, победитель международного турнира стран ШОС Арсений Жильцов поборется за попадание в финал проекта «Challenger Selection CAMP — Лига возможностей». Об этом рассказали организаторы мероприятия.Наш земляк включён в расширенный перечень финалистов и примет участие в голосовании болельщиков, которое продлится до 1 сентября и определит окончательный список участников.Заключительный этап проекта пройдёт с 9 по 19 сентября в Тверской области на базе международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ» и соберёт 16 сильнейших молодых российских кикбоксеров.Отметим, что Арсений Жильцов выступает в весовой категории 63,5 кг. Владимирский спортсмен трижды побеждал в первенстве России по кикбоксингу и имеет в копилке своих достижений серебряную медаль первенства Европы.