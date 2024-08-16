В связи с этим в «белом доме» соберутся все сельские старосты области.

Правительство Владимирской области информирует, что 16 августа в регионе состоится традиционный День сельского старосты. В связи с этим в «белом доме» соберутся все сельские старосты области.Ожидается, что мероприятие затронет 1223 активиста (именно столько сельских старост зарегистрировано в регионе), которые занимаются решением вопросов, связанных с ремонтом дорог, установкой уличного освещения, газификацией, водоснабжением, строительством детских площадок, восстановлением храмов и многими другими аспектами жизни в своих деревнях и сёлах.В этом году институт сельских старост Владимирской области отмечает своё 29-летие. За эти годы он стал важной частью сельской жизни и гарантией общественного территориального самоуправления на селе.