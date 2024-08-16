Правоохранители проверили состояние дорог в Вязниках и обнаружили, что на улицах Железнодорожной, Заготзерно, 1 Мая и Мочалова имеются выбоины и ямы, превышающие предельно допустимые значения.

Правоохранители проверили состояние дорог в Вязниках и обнаружили, что на улицах Железнодорожной, Заготзерно, 1 Мая и Мочалова имеются выбоины и ямы, превышающие предельно допустимые значения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В адрес главы администрации Вязниковского района было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, замглавы привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения и оштрафовали на 20 тыс. рублей.«Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.