Правоохранители задержали 32-летнего жителя Вязниковского района.

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Вязниковского района. Мужчину подозревают в краже денег с банковского счёта. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что фигурант жил с 28-летней женщиной, которая позволила ему установить на мобильник банковское приложение с доступом в её личный кабинет. Пара разошлась, но гражданин не стал удалять программу. Через некоторое время он перевёл себе 10 тыс. рублей, которые потратил.На допросе мужчина во всём сознался и раскаялся. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело.