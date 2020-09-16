Когда свадьба губернатора и что он будет делать в отставке? На пресс-конференции журналисты спросили Владимира Сипягина о личной жизни и планах на будущее. Известно, что сейчас глава региона

Когда свадьба губернатора и что он будет делать в отставке? На пресс-конференции журналисты спросили Владимира Сипягина о личной жизни и планах на будущее. Известно, что сейчас глава региона холост. Однако в соцсетях недавно появилась информация о тайной женитьбе губернатора на своей бывшей помощнице. Сипягин ответил, что о личной жизни не распространяется. На реплику одной из