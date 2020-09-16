Александр Лукашенко высказался о белорусской оппозиции. Действующий президент республики считает, что происходящее в стране – дело рук третьих лиц.

Александр Лукашенко высказался о белорусской оппозиции. Действующий президент республики считает, что происходящее в стране – дело рук третьих лиц.Глава государства назвал мифом "спонтанную самоорганизацию общества" для протестов после президентских выборов. Он напомнил. что подобное уже происходило."Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное ― все это мифы", – заявил Александр Лукашенко. Политик добавил, что их "напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года".Также белорусский лидер отметил, что происходящие события не являются чем-то новым. По его словам, такое было и в 90-х годах, когда люди выходили на улицы, жгли машины и бросали коктейли Молотова.Напомним, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщил об отказе признавать легитимным президентом Белоруссии и призвал провести новые выборы под эгидой ОБСЕ. Выборы главы республики прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста граждан, несогласных с их итогами. Согласно данным ЦИК, с 80% голосов победил Александр Лукашенко, 10% набрала его главная конкурентка Светлана Тихановская.