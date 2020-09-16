В понедельник, 14 августа, в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет продлилась четыре часа.

В понедельник, 14 августа, в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет продлилась четыре часа.Политический аналитик Валерий Карбалевич отметил, что переговорам президентов предшествовали два важных события. Во-первых, большое интервью Александра Лукашенко российским журналистам. Политик рассказал, что в уличных шествиях участвуют безработные, которыми управляют западные спецслужбы.Во-вторых, массовые беспорядки 12 и 13 сентября. Несмотря на усиление репрессий, масштаб акции протестов только вырос. Некоторым протестующим даже удалось обходными путями добраться до элитного поселка Дрозды, к дому руководителя Центризбиркома Лидии Ермошиной.С таким тяжелым "политическим багажом" Лукашенко прилетел в Сочи для того, чтобы попросить Путина о помощи. Белорусский лидер не способен остановить митинги и вообще справиться с проблемами в республике. "Короче, современный вариант картины "Возвращение блудного сына", – заявил эксперт.Карбалевич добавил, что Александр Лукашенко не только себя поставил в унизительное положение, но и Белоруссию в целом. Судьбу республики пытаются решить в соседнем государства. Репутация президента как защитника суверенитета своей страны окончательно испорчена.руководствуется логикой средневекового монарха. Политик готов вести диалог о судьбе Белоруссии с коллегой из России, а не со своими соотечественниками. "Он не может унизиться до диалога с народом, а вот просить помощи у соседнего суверена – вполне приемлемо", – раскрыл его позицию эксперт.