Больше 6 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли у владимирского предпринимателя. Сотрудники транспортной полиции задержали троих мужчин, которые хранили и продавали немаркированную

Больше 6 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли у владимирского предпринимателя. Сотрудники транспортной полиции задержали троих мужчин, которые хранили и продавали немаркированную алкогольную продукцию. Задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий, у подозреваемых изъято больше 6 тысяч бутылок с алкогольными напитками разных видов. Как установили оперативники, спиртосодержащую продукцию 44-летний предприниматель покупал для сбыта совместно с 2-мы местными