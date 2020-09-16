Прием заявок и фотоматериалов - до 22 сентября 2020 года.

Сфотографируйте красоту бескрайних просторов Владимирской области и отошлите на конкурс – возможно, именно вашу работу признают лучшей и вы пройдете в федеральный тур.Прием заявок и фотоматериалов -до 22 сентября 2020 года. Подведение итогов регионального этапа Конкурса -до 23 сентября 2020 годаВ рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село», целью которого является популяризация и реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», приобщение граждан к национальным культурно-историческим традициям и нравственным устоям, пропаганды привлекательных черт и преимуществ сельского образа жизни, проводится всероссийский фотоконкурс «Мое село».Конкурс проводится по трём номинациям:«Образ сельской семьи»,«Мое любимое село» и«Созидательный труд крестьянина».Федеральный этап проводится с сентября по октябрь 2020 года. К участию в Конкурсе допускаются лица не моложе 14 лет, занимающиеся фотографией на профессиональной или любительской основе. Фотоработы победителей будут опубликованы на сайте федерального партийного проекта «Российское село».Для участия в Конкурсе необходимо на адрес электронной почты:направить заявку-анкету согласно прилагаемой форме, а также фотоматериалы (формат JPG, PNG, BMP). Каждая фотография должна сопровождаться следующей информацией:- номинация;- наименование фотографии;- комментарий (краткая аннотация) не более 200 знаков, если требуется пояснение к работе.Участник вправе направить фотоработы одновременно по нескольким номинациям, но не более одной в каждой.Победители регионального этапа Конкурса определяются Региональной конкурсной комиссией, сформированной Общественным советом партийного проекта «Российское село» во Владимирской области. Работы, занявшие 1-е место направляются в федеральную Конкурсную комиссию Всероссийского конкурса «Мое село».Подведение итогов и награждение победителей федерального этапа дипломами Конкурса и памятными подарками (фотоаппарат, планшет, смартфон) пройдет в октябре 2020 года в Москве.