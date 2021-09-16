В список голосующих дистанционно избирателей вошли более двух миллионов москвичей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, журналист Алексей Венедиктов.

В список голосующих дистанционно избирателей вошли более двух миллионов москвичей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, журналист Алексей Венедиктов.Он сообщил, что всего в списках избирателей 7 587 000 человек. Готовы 3,6 тысячи избирательных участков. "Если говорить о способе голосования, то на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений", – Венедиктов.По его словам, было около 220 тысяч двойных и тройных заявлений. Люди подавали заявку через портал госуслуг, но из-за того, что им не приходил ответ, шли на mos.ru, пояснил Венедиктов."В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек", – рассказал он.Для подтверждения корректности предоставленных данных и недопущения двойного голосования все заявки на ДЭГ прошли многоступенчатую проверку в Центризбиркоме и Мосгоризбиркоме. Голосующие онлайн исключены из списков на традиционных избирательных участках.Участвовать в онлайн-голосовании можно из любой точки мира. Венедиктов рассказал, что среди зарегистрированных есть космонавт, который подал заявку с Международной космической станции. Также дистанционное голосование выбрал полярник – он отдаст свой голос из Антарктиды, еще один – с ледокола в Баренцевом море.В ходе проверки отклонено 124 256 заявок, сообщил глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Причины – отсутствие постоянной регистрации в Москве, возраст менее 18 лет, несовпадение поданной информации с федеральной базой данных, объяснил он.Подавшие заявление на онлайн-голосование избиратели получают итоговое уведомление, подтверждающее такую возможность. "Это можно узнать из письма в электронной почте, личного кабинета на mos.ru и из смс", – рассказал Костырко.Любой желающий сможет следить за ходом дистанционного голосования на . В зашифрованном виде там отображается вся информация – от регистрации на ДЭГ до самого голосования, а также явка и другие данные.Все время онлайн-голосования за ходом процесса будут следить наблюдатели и члены трех участковых комиссий ДЭГ. У них будут инструменты для технического контроля. "Это нода наблюдателя, обзервер, защищенный доступ к блокчейн для отслеживания транзакций в каталоге запросов избирателей в режиме 24/7", – сказал Костырко.Дистанционное голосование начнется 17 сентября в 8 часов утра. Оно будет идти круглосуточно до 20 часов вечера 19 сентября. Для голосования нужно авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru, перейти в специальный раздел и нажать кнопку "Проголосовать".