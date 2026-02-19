В Муроме перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. По версии следствия, он жестоко избил битой мужчину после конфликта у ночного заведения. Мужчина

В Муроме перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. По версии следствия, он жестоко избил битой мужчину после конфликта у ночного заведения. Мужчина выжил только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. По информации областной прокуратуры, инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 ноября 2025 года. Обвиняемый вместе с братом находился в