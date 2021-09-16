Отложенное решение и сервис для слабовидящих – новые функции, которые сделали ДЭГ еще доступнее.

Отложенное решение и сервис для слабовидящих – новые функции, которые сделали ДЭГ еще доступнее.Технические специалисты и эксперты провели колоссальную работу, чтоб максимально оптимизировать систему дистанционного электронного голосования. Процедура онлайн-выборов стала удобнее и доступнее для москвичей, появились новые функции.Дистанционные парламентские выборы в российской столице стартуют уже завтра. С 17 по 19 сентября граждане смогу реализовать свое избирательное право с помощью ДЭГ. По мнению медиков, это является наиболее безопасной альтернативой голосованию на участках в период пандемии коронавируса.Фактически отдать свой голос москвичи могут всего за несколько минут или за пару кликов, не выходя из дома. Проголосовать с комфортом им помогут новые фикции электронной системы. Прежде всего, ДЭГ стал доступен для слабовидящих людей. Специальная программа зачитает незрячим избирателям всю необходимую информацию.Кроме того, в системе онлайн-выборов появилась функция отложенного решения. Она поможет отдать голос, даже если возникли неполадки с Интернет-соединением или с гаджетами, например, закончилась зарядка.Принять отложенное решение можно в течение 24 часов с момента первой загрузки бюллетеня и спустя три часа после предыдущей загрузки. Естественно, засчитан будет только голос, который был подан последним. Функция станет недоступна после 16:59 19 сентября.Напомним, все участники ДЭГ имеют возможность выиграть квартиру в Москве, а также автомобиль или один из 250 тысяч сертификатов номиналом до ста тысяч рублей. В рамках акции "Миллион призов" их можно направить на покупку продуктов, товаров для дома, лекарств, одежды, украшений, цветов или билетов у партнеров программы.