14 сентября домой не вернулись два мальчика из города Покров Петушинского района. На следующий день – 15 сентября – об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Они же

14 сентября домой не вернулись два мальчика из города Покров Петушинского района. На следующий день – 15 сентября – об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Они же выдвинулись на поиски вместе с полицейскими. Выяснилось, что вместе с двумя школьниками был еще восьмилетний мальчик. Его фотографию также разместили в ориентировке. Чуваев Виктор Андреевич (12