14 сентября домой не вернулись два мальчика из города Покров Петушинского района. На следующий день – 15 сентября – об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Они же
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2021-v-petushinskom-rajone-prodolzhayut-poiski-dvux-propavshix-shkolnikov-vyyasnilos-chto-s-nimi-byl-eshhe-odin-malchik.html" target="_blank">В Петушинском районе продолжают поиски двух пропавших школьников, выяснилось, что с ними был еще один мальчик</a> - 14 сентября домой не вернулись два мальчика из города Покров Петушинского района. На следующий день – 15 сентября – об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Они же
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2021-v-petushinskom-rajone-prodolzhayut-poiski-dvux-propavshix-shkolnikov-vyyasnilos-chto-s-nimi-byl-eshhe-odin-malchik.html]В Петушинском районе продолжают поиски двух пропавших школьников, выяснилось, что с ними был еще один мальчик[/url] - 14 сентября домой не вернулись два мальчика из города Покров Петушинского района. На следующий день – 15 сентября – об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. Они же