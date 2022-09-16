Подготовку документации разбили на несколько этапов.

Проектирование 4-х полосной трассы от Владимира до Суздаля разбили на несколько этапов. До конца текущего года будет готов проект расширения участка возле села Павловское. Ещё два отрезка автомагистрали спроектируют в 2023 и 2024 году.Стоимость документации оценивается в 13 млн рублей. Дорожники планируют расширить проезжую часть, начиная от «Глобуса» и до обхода Суздаля.Протяжённость объекта - свыше 22 км. Ширина - от 22 до 30 метров. Смету на первый двухкилометровый участок должны подготовить в ноябре. Проект на дорогу с 265 по 266 километры сдадут в 2023-ем году, а на 266-277 км - в 2024-ом.На трассе установят освещение, разделительные барьеры, обустроят развязки, примыкания к местным дорогам, остановки и пешеходные переходы. Сроки ремонта и необходимый объём средств станут известны лишь после заключения госэкспертизы.