На Колтушском шоссе в Ленинградской области неизвестный открыл стрельбу по подросткам. Пострадавший 17-летний Илья получил два ранения в спину. Мать парня узнала о случившемся только через ..

На Колтушском шоссе в Ленинградской области неизвестный открыл стрельбу по подросткам. Пострадавший 17-летний Илья получил два ранения в спину. Мать парня узнала о случившемся только через неделю из соцсетей сына и тут же написала заявление в полицию, как сообщают.По словам Ильи, он решил помочь другу решить конфликт с неизвестным мужчиной. Когда парни пришли на место встречи, того уже увозила скорая. "Вдруг из кустов выходит человек со словами: "Ну что, попались?" Наставляет пистолет на мою голову, нажимает на курок, но первый выстрел не проходит. Когда он начал второй выстрел делать, я закрыл спиной своего знакомого, потому что он бы его убил", – цитирует подростка .