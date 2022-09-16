Базовая кафедра ВТБ «Современная практика и технологии банковского бизнеса» открыта сегодня на финансовом факультете Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (ФУ) ..

Базовая кафедра ВТБ «Современная практика и технологии банковского бизнеса» открыта сегодня на финансовом факультете Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (ФУ) в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного между ВТБ и Финансовым университетом в июне 2022 года. Кафедру возглавил член правления ВТБ Максим Кондратенко.На церемонии открытия присутствовали: президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, член правления ВТБ Максим Кондратенко и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.Базовая кафедра ВТБ создана для повышения эффективности практической подготовки будущих специалистов банковского сектора. На занятиях планируется освещать широкий круг тем в области риск-менеджмента, работы с большими данными, автоматизации банковских процессов и других актуальных финансовых технологий.В рамках партнерства с банком в здании Финансового университета была оборудована и укомплектована новейшими технологиями брендированная аудитория ВТБ, в которой будут проводиться курсы, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия при участии специалистов ВТБ.По словам Андрей Костина, банк ВТБ давно и успешно работает с молодежью: «У нас действует ряд программ по всей стране, которые ориентированы на выпускников финансово-экономического и ИТ-профиля. Создание базовой кафедры – это уникальная возможность для банка выстроить прямое взаимодействие с талантливыми студентами одного из ведущих вузов страны еще на этапе обучения, а для студентов – перенять наш практический опыт, который будет им полезен на старте карьеры. Мы уверены, что полученные навыки помогут студентам Финансового университета стать востребованными профессионалами в своей области, развивать и двигать вперед экономику страны».Ректор Финансового университета Станислав Прокофьев подчеркнул: «Открытие базовой кафедры ВТБ «Современная практика и технологии банковского бизнеса» является еще одним важным шагом к повышению уровня и качества подготовки для российского банковского сектора высококвалифицированных кадров, способных, используя инновационные банковские технологии, эффективно работать в условиях реальной экономики и отвечать на вызовы времени. Убежден, наша совместная работа поможет достичь синергетического эффекта и станет драйвером для реализации новых масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие нашей страны».