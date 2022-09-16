Следствием и судом установлено, что в ночное время 29 марта 2022 года, находясь на общей кухне...

Следствием и судом установлено, что в ночное время 29 марта 2022 года, находясь на общей кухне жилого дома, 18-летний подсудимый совершил в отношении своей 13-летней знакомой преступление против ее половой свободы и неприкосновенности.И вступил с ней в половой акт по взаимному согласию.Ранее судимый молодой человек вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся, сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Фото https://www.pxfuel.com/