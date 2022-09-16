Жительница Суздальского района, находясь в отпуске в Санкт-Петербурге, при острой боли в животе...

Жительница Суздальского района, находясь в отпуске в Санкт-Петербурге, при острой боли в животе обратилась в скорую помощь в местную больницу.В больнице ей был поставлен диагноз, не требующей экстренной госпитализации, пациентка вернулась домой.Уже дома, спустя несколько часов, поскольку боль не проходила, она снова вызвала скорую помощь и была доставлена уже в другую больницу Санкт-Петербурга, где после наблюдения за состоянием и проведения необходимых исследований ей поставили другой диагноз, экстренно провели оперативное лечение, а также установлен сопутствующий диагноз, также требующий оперативного вмешательства. Операция была проведена уже в одной из больниц Владимирской области.Суд пришел к выводу о том, что со стороны медработников больницы, в которую сначала обратилась женщина, медицинские услуги были оказаны некачественно. При таких обстоятельствах истец имеет право на возмещение причиненного ей морального вреда.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, размер компенсации морального вреда суд оценил в 100 000 рублей, которые своим решением постановил взыскать с медицинского учреждения.Кроме того, суд также взыскал с больницы штраф в размере 50 000 рублей, поскольку требования истца по возмещению ей морального вреда не были удовлетворены больницей в добровольном порядке.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/