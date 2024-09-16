Работа и отдых на любимой даче протекают без удобств. Вечерами дом окутан кромешной тьмой. Земельный участок находится в деревне Бухолово, которая частично перешла в СНТ. В далеком 2019 году на

Работа и отдых на любимой даче протекают без удобств. Вечерами дом окутан кромешной тьмой. Земельный участок находится в деревне Бухолово, которая частично перешла в СНТ. В далеком 2019 году на зиму отключили электричество и больше не подключили, заверяет хозяин дома Дмитрий Тархов. Три года назад провода и вовсе – оборвали. Кто? Неизвестно. Дмитрий Тархов, житель