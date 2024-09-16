Сотрудники владимирской полиции рекомендуют родителям ежедневно повторять с детьми правила безопасного поведения.

Дети - самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом злоумышленников в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и просто незнания жизни. Предупреждать детей об опасности - обязанность родителей.Сотрудники владимирской полиции рекомендуют родителям ежедневно повторять с детьми правила безопасного поведения на улице, в общественных местах, в учебном заведении, проговаривать основные правила дорожной безопасности.Объясните ребенку, что после занятий в школе ему лучше не задерживаться во дворе школы, и не оставаться одному на спортплощадке, не стоит также залезать в подвал или на чердак. Научите его всегда ставить вас в известность, куда он идет, оставлять телефон для связи и сообщать о прибытии, не задерживаться на улице до темноты.Приучайте ребенка следить за личными вещами и не оставлять телефон, деньги и ценности в карманах верхней одежды. Интересуйтесь взаимоотношениями вашего ребенка с одноклассниками, его увлечениями, наблюдайте за тем, сколько времени ребенок проводит в интернете и какие именно сайты посещает.Как можно чаще повторяйте с детьми правила четырех «не»:- не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы интересное и вкусное не предлагали;- не садись в машину с незнакомыми;- не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся на дворе при возвращении из школы;- не открывай дверь незнакомым людям.Убедитесь, что ребенок вас внимательно выслушал и все правильно понял. Поддерживайте с детьми доверительно-дружеские отношения. В этом случае ваше воздействие будет особенно эффективным.Закон говорит и о норме поведения родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. За неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей законодательством предусмотрено наказание для взрослых в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ.