Сотрудники владимирской полиции рекомендуют родителям ежедневно повторять с детьми правила безопасного поведения.
Дети - самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом злоумышленников в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и просто незнания жизни. Предупреждать детей об опасности - обязанность родителей.
Сотрудники владимирской полиции рекомендуют родителям ежедневно повторять с детьми правила безопасного поведения на улице, в общественных местах, в учебном заведении, проговаривать основные правила дорожной безопасности.
Объясните ребенку, что после занятий в школе ему лучше не задерживаться во дворе школы, и не оставаться одному на спортплощадке, не стоит также залезать в подвал или на чердак. Научите его всегда ставить вас в известность, куда он идет, оставлять телефон для связи и сообщать о прибытии, не задерживаться на улице до темноты.
Приучайте ребенка следить за личными вещами и не оставлять телефон, деньги и ценности в карманах верхней одежды. Интересуйтесь взаимоотношениями вашего ребенка с одноклассниками, его увлечениями, наблюдайте за тем, сколько времени ребенок проводит в интернете и какие именно сайты посещает.
Как можно чаще повторяйте с детьми правила четырех «не»:
- не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы интересное и вкусное не предлагали;
- не садись в машину с незнакомыми;
- не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся на дворе при возвращении из школы;
- не открывай дверь незнакомым людям.
Убедитесь, что ребенок вас внимательно выслушал и все правильно понял. Поддерживайте с детьми доверительно-дружеские отношения. В этом случае ваше воздействие будет особенно эффективным.
Закон говорит и о норме поведения родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. За неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей законодательством предусмотрено наказание для взрослых в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ.