Вперед. Со всех ног. Во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота». Первыми стартовали малыши от 4 до 7 лет. Они пробежали 300 метров. У ребят постарше дистанция в два раза больше –

Вперед. Со всех ног. Во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота». Первыми стартовали малыши от 4 до 7 лет. Они пробежали 300 метров. У ребят постарше дистанция в два раза больше – 600 метров. Вот, к финишу приближается самый быстрый спортсмен. Федору Волкову 11 лет. Это его первая серьезная победа. Подготовка была основательной. Легкой атлетикой