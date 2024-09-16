60-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Верхней Дуброве. Авария произошла сегодня в 7:45 возле ТЦ «ДоброДом». Как сообщили в ГАИ, 63-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» ехал в сторону улицы

60-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Верхней Дуброве. Авария произошла сегодня в 7:45 возле ТЦ «ДоброДом». Как сообщили в ГАИ, 63-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» ехал в сторону улицы Мещерской. При перестроении из левой полосы в правую он не предоставил преимущество мотоциклу «Баджадж Боксер», который двигался в попутном направлении. В результате столкновения пожилой байкер пострадал.