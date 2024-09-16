Парад срывов сроков ремонта продолжается. 20 июня жильцы дома №99 на улице Горького должны были получить благоустроенный двор, однако до сих пор этого не произошло. Об очередной просрочке

Парад срывов сроков ремонта продолжается. 20 июня жильцы дома №99 на улице Горького должны были получить благоустроенный двор, однако до сих пор этого не произошло. Об очередной просрочке рассказали в пресс-службе прокуратуры. Контракт стоимостью чуть более 2 миллионов рублей был заключен 1 апреля этого года между управлением ЖКХ администрации города и организацией «ВладПродБизнес». Подрядчик должен