Аферистка разговорила молодую местную жительницу и, пообещав «энергетическую чистку», похитила у нее золотые украшения на сумму более 80 000 рублей.

9 сентября в ОМВД России по Собинскому району обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенницы, которая похитила принадлежащие ей золотые украшения на сумму 83 000 рублей.Из беседы с заявительницей полицейские установили, что накануне днем в магазин, где работает потерпевшая, зашла женщина. Осмотревшись, она направилась к продавцу и сообщила, что в жизни последней «не все гладко», сделав акцент при этом, что все беды от порчи. Негатив, по словам женщины цыганской народности, накапливали золотые украшения. Войдя в доверие и разговорив местную жительницу, злоумышленница в итоге завладела ювелирными изделиями потерпевшей, которые обещала вернуть после «энергетической чистки» вечером. Придя домой, молодая женщина рассказала обо всем мужу. Мужчина сразу понял, что его супруга стала жертвой мошенницы, о случившемся они сообщили в полицию.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Собинскому району установили личность подозреваемой. Ей оказалась находившаяся в федеральном розыске за совершение аналогичных деяний 50-летняя уроженка Ярославской области. Незадолго до совершения преступления женщина приехала в город Лакинск, где снимала квартиру вместе с сожителем.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали аферистку на одной из остановок общественного транспорта. В съемной квартире оперативники обнаружили часть похищенных золотых украшений, которые были изъяты.В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Собинскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.