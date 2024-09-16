Участников соревнований приветствовал заместитель командира ОР ППСП МО МВД России «Гусь-Хрустальный» майор полиции Михаил Звездкин.

В комплексной спортивной школе им. А.В. Паушкина в городе Гусь-Хрустальный состоялся ежегодный Межрегиональный турнир среди юношей по рукопашному бою, посвященный памяти сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», погибших в разные годы при исполнении служебного долга: участковых инспекторов милиции М.В. Лушина и В.А. Алексеева, оперуполномоченного уголовного розыска М.И. Брагина, сотрудников патрульно-постовой службы И.В. Шитова, П.А. Королева и С.М. Суворова.На торжественном открытии участников соревнований приветствовали руководитель клуба единоборств «Хрустальный барс» главный судья соревнований Роман Котов и заместитель командира ОР ППСП МО МВД России «Гусь-Хрустальный» майор полиции Михаил Звездкин.Бороться за право быть лучшими рукопашниками среди юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет собрались спортсмены из 11 клубов единоборств из разных регионов России. Всего 90 участников. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство, победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами.