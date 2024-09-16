Информирование и обучение граждан – один из методов противостоять дистанционным аферистам.

Информирование и обучение граждан – один из методов противостоять дистанционным аферистам. Владимирские полицейские на постоянной основе практикуют формат «прямого диалога» с населением, который, в том числе, предусматривает обучающие мероприятия для сотрудников государственных учреждений и крупных организаций, чтобы они могли вовремя распознать мошеннические звонки и не поддаться на провокации аферистов. За первые десять дней сентября полицейские уже провели ряд тематических встреч с медицинскими работниками, работниками сферы образования, сотрудниками нескольких крупных предприятий.11 сентября сотрудники городского Управления МВД России заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием IT-технологий следственного управления старший лейтенант юстиции Алексей Багаев и старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Анастасия Манькова встретились со специалистами, чья профессиональная деятельность связана со сделками с недвижимостью. Это сфера, как отметили сотрудники полиции, также интересна мошенникам. Алексей Багаев и Анастасия Манькова предупредили аудиторию о том, что граждане, под воздействием аферистов, могут решиться на продажу своего жилья, соглашаясь на цену, значительно ниже. Сотрудники полиции разъяснили, что злоумышленники могут убедить потерпевших продать недвижимость за низкую цену, поскольку таким образом они «помогут правоохранителям задержать недобросовестного риелтора-афериста». Однако исход таких ситуаций одинаковый: полученные от продажи деньги граждане переводят мошенникам, в итоге лишаясь и квартиры, и денег. Организаторы встречи призвали специалистов детально разбирать ситуации, которые вызывают подозрение и, при необходимости, сразу связываться с правоохранителями.Представители городского полицейского ведомства отметили, что мошенничества совершаются через мобильные средства связи, мессенджеры, социальные сети и интернет-сервисы для размещения бесплатных объявлений, и напомнили о необходимости подвергать сомнению все поступающие звонки и сообщения.Полицейские обратились к присутствующим с просьбой использовать полученную информацию в работе, а также донести ее до родственников и друзей, обратив внимание, что противостоять мошенничеству нужно вместе.